В Новосибирске из-за ремонта отключили отопление в 119 жилых домах
Отопление отключили на 222 объектах, в том числе в 119 многоквартирных домах в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» (СГК).
В организации отметили, что отключение отопления связно с проведением ремонтных работ по итогам мониторинга состояния теплосетей. Их планируют закончить в ночь с 29 на 30 января. Ремонт проводится:
- на теплосети по ул. Немировича-Данченко, отключены 53 здания, среди них 11 многоквартирных домов;
- на теплосети по ул. Зорге отключены 73 здания, в том числе 51 жилой дом;
- на теплосети по улицам Б. Богаткова, Кошурникова, Стофато отключены 96 зданий, включая 57 многоэтажек.
По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха в Новосибирске составляет минус 11 градусов.
Накануне без отопления в Новосибирске остались 67 объектов, в том числе 50 многоквартирных домов. Тогда в СГК отключение объяснили регламентными работами.
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