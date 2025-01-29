В Новосибирске из-за ремонта отключили отопление в 119 жилых домах

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Отопление отключили на 222 объектах, в том числе в 119 многоквартирных домах в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

В организации отметили, что отключение отопления связно с проведением ремонтных работ по итогам мониторинга состояния теплосетей. Их планируют закончить в ночь с 29 на 30 января. Ремонт проводится:

на теплосети по ул. Немировича-Данченко, отключены 53 здания, среди них 11 многоквартирных домов;

на теплосети по ул. Зорге отключены 73 здания, в том числе 51 жилой дом;

на теплосети по улицам Б. Богаткова, Кошурникова, Стофато отключены 96 зданий, включая 57 многоэтажек.

По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха в Новосибирске составляет минус 11 градусов.

Накануне без отопления в Новосибирске остались 67 объектов, в том числе 50 многоквартирных домов. Тогда в СГК отключение объяснили регламентными работами.