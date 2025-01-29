Появилось видео падения истребителя F-35 на Аляске
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на авиабазе Эйлсон в штате Аляска.
На кадрах видны неконтролируемое падение и взрыв истребителя. На записи показано, что пилоту удалось катапультироваться.
После инцидента летчика доставили в больницу. Перед крушением тот передал диспетчерам информацию о чрезвычайной ситуации в ходе полета. В ВВС США заявили, что командование проведет тщательное расследование случившегося.
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