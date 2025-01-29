Истребитель F-35 потерпел крушение на авиабазе в штате Аляска

Истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в штате Аляска, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ВВС США.

Крушение самолета произошло во время посадки на полосе. Пилот выжил, его доставили в больницу для медобследования.

Летчик перед приземлением передал диспетчерам информацию о чрезвычайной ситуации в ходе полета.

Командир 354-го истребительного крыла американских ВВС Пол Таунсенд заявил, что самолет получил значительные повреждения. По словам Таунсенда, командование проведет тщательное расследование случившегося.

Газета Anchorage Daily News пишет, что примерная стоимость F-35 составляет $81 млн. На базе Эйлсон размещены 54 истребителя этой модели. Последние два доставили на площадку в 2022 году.

База Эйлсон находится примерно в 40 км к югу от города Фэрбанкса в центре штата.

В начале декабря в турецком районе Кечиборлу в провинции Ыспарта на юго-западе страны военный вертолет столкнулся с другим и разбился рядом с заправкой. Пятеро солдат погибли, включая командира подразделения воздушных сил Турции «Школа армейской авиации». Губернатор Ыспарты Абдулла Эрин заявил, что крушение произошло во время тренировки.