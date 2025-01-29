В Новосибирске полиция провела рейд среди более тысячи мигрантов

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Полицейские в Новосибирске провели рейд среди более тысячи мигрантов, сообщили в МВД.

Сотрудники местного отделения УФМС совместно с коллегами из Росгвардии проверяли у иностранцев документы. В результате выявлено 16 нелегальных мигрантов, нарушивших режим пребывания на территории России.

В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию). Суд постановил выдворить иностранцев из страны. Кроме того, для них запрещен въезд на территорию России.

Это не первый случай проверки исполнения миграционного законодательства в России. Аналогичные рейды проводились в ряде регионов России. Так, две недели назад полицейские совместно с коллегами из ОМОНа оцепили мечеть в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. В пресс-службе МВД пояснили РБК, что данное «профилактическое мероприятие» было направлено на предотвращение преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля. Подобные проверки проводятся не только на территориях мечетей, но и на стройках, рынках и в других местах, пояснили правоохранительные органы.