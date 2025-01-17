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Ограничения для мигрантов ,  
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Полиция и ОМОН провели рейд в одной из мечетей Сургута

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Ограничения для мигрантов
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сотрудники полиции и ОМОНа оцепили мечеть в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД региона.

«Данное «профилактическое мероприятие» направлено на предотвращение преступлений и правонарушений в сфере миграционного контроля. Подобные проверки проводятся не только на территориях мечетей, но и на стройках, рынках и в других местах», — сказал представитель ведомства.

Рейд проходит в мечети на Сосновой улице.

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Радиостанция «Муксун» сообщает, что силовики встретили посетителей мечети на выходе из здания после завершения намаза.

Как передает агентство «Югорский снегирь», похожие рейды проходили в декабре 2024 года: тогда полиция и ОМОН проверяли на нарушения рынки, кафе и стройплощадки Сургута.

В другой мечети Сургута полиция проводила антимигрантский рейд в мае 2024 года. Тогда в результате в полицию доставили 140 граждан других государств.

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Сургут ХМАО ОМОН полиция
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