Axios узнал об переданных США из Израиля в Киев ракетах для ЗРК Patriot

Американские военные перебросили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для доставки их на Украину. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Это самая значительная поставка оружия Киеву через Израиль после начала Россией военной операции, отмечает портал.

По информации Axios, в апреле 2024 года военные Израиля после разработки собственных систем ПВО сняли с вооружения Patriot. Украинская сторона попросила США и Израиль передать ей ненужные противоракеты.

Израильская сторона «тянула время», но отправила системы на техобслуживание в США для дальнейшей передачи Киеву. Власти Израиля уведомили Москву, что не поставляют Украине оружие, а «только вернули США систему Patriot».

По данным портала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на отправку вооружений в сентябре 2024 года в обмен на разрешение Украиной паломничества ультраортодоксальных евреев в город Умань.

Противоракеты для ЗРК перевезли с помощью самолетов ВВС США C-17 в украинский оружейный центр на востоке Польши. Позднее Вашингтон передаст Киеву дополнительное оборудование для Patriot, в частности, радары.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.