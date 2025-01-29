 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Axios узнал об переданных США из Израиля в Киев ракетах для ЗРК Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине

Американские военные перебросили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для доставки их на Украину. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Это самая значительная поставка оружия Киеву через Израиль после начала Россией военной операции, отмечает портал.

По информации Axios, в апреле 2024 года военные Израиля после разработки собственных систем ПВО сняли с вооружения Patriot. Украинская сторона попросила США и Израиль передать ей ненужные противоракеты.

Израильская сторона «тянула время», но отправила системы на техобслуживание в США для дальнейшей передачи Киеву. Власти Израиля уведомили Москву, что не поставляют Украине оружие, а «только вернули США систему Patriot».

Писториус предупредил, что у границы с Украиной появится Patriot
Политика
Борис Писториус

По данным портала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на отправку вооружений в сентябре 2024 года в обмен на разрешение Украиной паломничества ультраортодоксальных евреев в город Умань.

Противоракеты для ЗРК перевезли с помощью самолетов ВВС США C-17 в украинский оружейный центр на востоке Польши. Позднее Вашингтон передаст Киеву дополнительное оборудование для Patriot, в частности, радары.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

Читайте РБК в Telegram.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ЗРК Военная операция на Украине США Израиль
Материалы по теме
Писториус предупредил, что у границы с Украиной появится Patriot
Политика
Швеция выделит $27 млн на поставку Румынией ЗРК Patriot Украине
Политика
Зеленский сообщил, что США не дали Украине лицензии на Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУПолитика, 06:50
Истребитель F-35 потерпел крушение на авиабазе в штате АляскаОбщество, 06:29
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в других странахБизнес, 06:03
На месте взрыва на заводе в Белогорске нашли тело мужчиныОбщество, 05:59
Axios узнал об переданных США из Израиля в Киев ракетах для ЗРК PatriotПолитика, 05:34
Евросоюз предложил поэтапно запретить импорт алюминия из РоссииЭкономика, 05:29
Конгресс США вызвал мэров четырех городов на допрос по теме миграцииПолитика, 05:04
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
WP рассказала, как «враги Трампа» пакуют чемоданы и покупают оружиеПолитика, 04:53
AP узнало о попавших под заморозку США зарплатах чиновников на УкраинеПолитика, 04:46
В Петербурге пенсионерке дали 10 лет за поджог машины у военкоматаПолитика, 04:19
Опрос Reuters показал недовольство американцев первыми указами ТрампаПолитика, 04:16
«РИА» узнало об отправке арестованных россиян в Тунисе в три тюрьмыОбщество, 03:44
Фицо назвал наиболее реалистичный способ получить газ через УкраинуПолитика, 03:42
Аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку самолетовОбщество, 03:18