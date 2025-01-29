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Военная операция на Украине ,  
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AP узнало о попавших под заморозку США зарплатах чиновников на Украине

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Члены правительства Украины могут лишиться зарплат из-за заморозки Госдепартаментом программ помощи другим странам, сообщает Associated Press (AP).

25 января государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи партнерам Вашингтона, в том числе Украине. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Остановка программ финансирования со стороны Вашингтона коснется и зарплат украинских чиновников, отмечает AP. Агентство не уточняет, какие средства Госдеп выделял на зарплаты госслужащих Украины.

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Заморозка программ также коснется работы некоммерческой организации Veteran Hub, которая оказывает помощь украинским военным, пишет AP. Организация открыла линию кризисной поддержки для солдат из Украины, в месяц Veteran Hub принимает около 1,3 тыс. звонков от военнослужащих.

Агентство отмечает, что большую часть военной помощи Киеву предоставляет Пентагон. Однако Госдеп занимается финансированием проектов по обучению иностранных военных, разминированию территорий, а также поддержкой миротворческих операций ООН.

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Украина США Дональд Трамп Военная операция на Украине
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