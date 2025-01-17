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В Тунисе сообщили, как идет дело 11 попавших в тюрьму россиян

В Тунисе сообщили о ходе дела россиян, попавших в тюрьму за поездку к границе
Тюрьма &laquo;Морнагия&raquo;, Тунис
Тюрьма «Морнагия», Тунис (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Тунисские власти продолжают расследовать дело 11 российских туристов, которые попали в тюрьму «Морнагия» (Mornaguia). Об этом ТАСС сообщила адвокат нескольких задержанных Олфа Хаджри.

«Дело все еще находится на стадии расследования и изучения», — сказала она. Подробнее ход следственных действий Хаджри отказалась комментировать.

Посольство рассказало, почему в Тунисе 11 россиян попали в тюрьму
Общество
Тюрьма&nbsp;&laquo;Морнагия&raquo;,&nbsp;Тунис

В начале ноября россияне отправились посмотреть античные памятники Римской империи в небольшом селении Хайдра, расположенном недалеко от границы с Алжиром. 13 декабря стало известно об их задержании.

По словам невесты одного из туристов, россияне попали в тюрьму «Морнагия» (Mornaguia), известную строгими условиями содержания, жестоким обращением с заключенными и пытками.

Посольство России в Тунисе сообщало, что туристы отправились с «исследовательско-краеведческими» целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин. Этот район, расположенный близ тунисско-алжирской границы, находится под особым контролем местных сил безопасности, в том числе из-за присутствия там террористических ячеек, отметили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что в отношении россиян проводятся следственные действия и в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания. В посольстве подчеркнули, что задержанные россияне чувствуют себя удовлетворительно и не жалуются на условия. К ним приезжал российский вице-консул.

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Тунис Россия адвокат
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