Арестованный у Капитолия мужчина заявил о намерении убить главу Минфина

Вооруженный ножом и «коктейлем Молотова» мужчина, который попытался пройти в здание Капитолия, намеревался убить министра финансов Скотта Бессента. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебные документы.

Райана Майкла Инглиша полиция задержала 28 января. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительного мужчину у здания Капитолия и стали задавать ему вопросы. Инглиш заявил, что он вооружен ножом и «коктейлем Молотова», после чего его задержали.

Мужчина рассказал, что приехал в Вашингтон из Массачусетса, чтобы напасть на министра обороны Пита Хегсета или спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Однако позднее он изменил свою цель: прочитал об одобрении кандидатуры Бессента на пост главы Минфина США и решил убить его.

По словам задержанного, он собирался бросить «коктейль Молотова» под ноги министра, а после ударить его ножом. Инглишу предъявили обвинения в незаконном получении, хранении или передаче огнестрельного оружия, а также в ношении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или зажигательных устройств на территории Капитолия.