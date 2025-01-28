Трамп назвал уволившегося журналиста CNN «капитальным лузером»

Джим Акоста и Дональд Трамп в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, 7 ноября 2018 г. (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал уволившегося журналиста CNN Джима Акосту «капитальным лузером». Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Акоста вел программу CNN Newsroom. Однако из-за низких рейтингов передачи руководство телеканала предложило перенести программу на другое время, репортер решил покинуть пост на фоне продолжающегося конфликта.

Журналист проработал на телеканале 18 лет. В своем последнем выпуске он призвал зрителей «не преклоняться перед тираном», а также «держаться за правду и надежду».

Трамп назвал новость об уходе ведущего хорошей.

«Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN «фейкньюс» в полуночный час, «долину смерти», из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», — написал президент.

По мнению Трампа, Акоста «лузер, который облажается, где бы ни оказался».

Журналист телеканала CNN, поддерживающий демократов, и Трамп открыто конфликтовали еще в годы первого президентского срока республиканца.

В частности, осенью 2018 года Трамп во время пресс-конференции в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналиста CNN и назвал его «грубым, ужасным человеком». Тогда Акоста попытался задать политику вопрос о его предвыборном рекламном ролике о караване мигрантов, в котором он нашел неточности.