Трамп назвал уволившегося журналиста CNN «капитальным лузером»
Президент США Дональд Трамп назвал уволившегося журналиста CNN Джима Акосту «капитальным лузером». Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Акоста вел программу CNN Newsroom. Однако из-за низких рейтингов передачи руководство телеканала предложило перенести программу на другое время, репортер решил покинуть пост на фоне продолжающегося конфликта.
Журналист проработал на телеканале 18 лет. В своем последнем выпуске он призвал зрителей «не преклоняться перед тираном», а также «держаться за правду и надежду».
Трамп назвал новость об уходе ведущего хорошей.
«Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN «фейкньюс» в полуночный час, «долину смерти», из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», — написал президент.
По мнению Трампа, Акоста «лузер, который облажается, где бы ни оказался».
Журналист телеканала CNN, поддерживающий демократов, и Трамп открыто конфликтовали еще в годы первого президентского срока республиканца.
В частности, осенью 2018 года Трамп во время пресс-конференции в Белом доме отказался отвечать на вопросы журналиста CNN и назвал его «грубым, ужасным человеком». Тогда Акоста попытался задать политику вопрос о его предвыборном рекламном ролике о караване мигрантов, в котором он нашел неточности.
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