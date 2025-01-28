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Общество ,  
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В Лобне арестовали родителей, воспитывавших дочь раскаленными предметами

Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram
Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram
Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram
Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram
Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram
Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram
В городе Лобне в Московской области родителей, которых подозревают в истязании маленькой дочери раскаленными предметами, заключили под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«В отношении супругов <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, систематическое избиение дочери, а также пытки раскаленными предметами продолжались на протяжении года, с января 2024 года. Во время допроса родители свою вину отрицали и уверяли, что травмы дочь нанесла себе самостоятельно.

Супругам может грозить до семи лет лишения свободы, поскольку преступные действия, а именно истязание, были совершены в отношении ребенка 12–13 лет группой лиц, при этом с особой жестокостью (п. «г, д, е» ч. 2 ст. 117 УК России). В ближайшее время им предъявят обвинение.

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Фото:Global Look Press

Обращение в полицию поступило в субботу, 25 января. Девочка сбежала из дома на улице Комиссара Агапова после того, как отец нанес ей «телесные повреждения». Мать не смогла найти дочь самостоятельно.

По данным источника «РЕН ТВ», девочка рассказала об издевательствах продавцу магазина, который и вызвал на место скорую и полицию. Как рассказал собеседник телеканала, ребенок украл банковскую карту у своей матери, а когда родители узнали об этом, то избили дочь и начали прижигать части тела раскаленным гаечным ключом.

Канал также писал, что отец семейства работает на стройке разнорабочим, а мать — домохозяйка. Кроме пострадавшей дочери в семье еще пятеро детей. Двоих из них отправили в приют.

На следующий день, 26 января, отца задержали и доставили в отдел. Это гражданин «из республик Средней Азии» 1992 года рождения. Как уточнила тогда пресс-служба, мужчина живет не по месту регистрации и был привлечен к ответственности.

При этом мать девочки и сам ребенок находятся в России нелегально. Взрослых привлекли к ответственности по ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию. Максимальное наказание по статье — штраф до 10 тыс. руб. и выдворение из России.

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Теги
Лобня родители заключение под стражу пытки ребенок
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