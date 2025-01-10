В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в футбольной секции

В Сети распространилось видео из частной детской футбольной секции в Набережных Челнах, где группа малолетних избивает своего сверстника. При этом стоящий рядом тренер не предпринимает никаких мер, чтобы пресечь эти действия

Фото: Global Look Press

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка сверстниками в частной футбольной секции. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Татарстану.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео с инцидентом, который произошел еще в октябре 2024 года в детсаду «Колокольчик». На нем группа малолетних избивает своего сверстника, а стоящий рядом тренер не предпринимает никаких мер, чтобы пресечь эти действия.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 293 УК (халатность). «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль в прокуратуре Набережных Челнов.

По словам мамы пострадавшего, тренер якобы хотел наказать ребенка, который лег на пол. «Тренер сказал, чтобы другие дети били его, лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика», — рассказала она RT.

Она сообщила, что тренера уволили в тот же день. Претензий к руководству секции у нее нет.