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Ефимов заявил о реорганизации 153 га земли по принятым в декабре проектам

Ефимов заявил о реорганизации 153 га земли по шести принятым в декабре проектам
Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

За декабрь 2024 года власти Москвы приняли решения о включении шести территорий в программу комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь этих участков достигает 153 га, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа КРТ подразумевает возвращение в экономический оборот города территорий бывших промзон или неэффективно используемых участков. Редевелопмент проводится тремя способами: силами нынешних владельцев, либо городским оператором, либо же частным инвестором, определенным по итогам открытых торгов.

Из шести участков пять будут реорганизованы оператором КРТ, один выйдет на аукцион, сообщил Ефимов. «В совокупности на этих территориях планируется возвести около 2,4 млн кв. м недвижимости различного назначения, — продолжил вице-мэр. — Инвестиции в реализацию проектов оцениваются в 76 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект составит 1,4 млрд руб.». По итогу редевелопмента этих участков город получит около 2 тыс. новых рабочих мест.

Один из новых проектов КРТ — возведение автобусного депо и создание конечной станции транспорта в Зеленограде, о котором в мэрии рассказывали в начале января. Строительство должно занять четыре года и потребует около 1 млрд руб. вложений. По итогу же там появятся 120 новых рабочих мест.

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редевелопмент Москва Владимир Ефимов
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