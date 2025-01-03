Ефимов заявил о реорганизации участков в Зеленограде городским оператором
Редевелопмент двух участков в Зеленограде общей площадью более 3 га проведет назначенный городом оператор, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Земельные участки располагаются в районах Матушкино и Силино и входят в один проект комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас, по мнению столичных властей, эта территория используется неэффективно. Впоследствии же там возведут конечную станцию наземного транспорта и автобусное депо. По плану строительство займет четыре года.
Суммарная площадь новых объектов достигнет 2,5 тыс. кв. м. «Инвестиции в реорганизацию площадок превысят 1 млрд руб., тогда как ежегодный бюджетный эффект составит 38,6 млн руб., — рассказал заммэра Ефимов. — В итоге город получит 120 новых рабочих мест».
Столичная программа КРТ ведется по поручению мэра Сергея Собянина. Ее задача — вернуть в экономический оборот города бывшие промзоны и неэффективно используемые территории. Реализация проектов КРТ проводится тремя способами: помимо городского оператора редевелопмент может проводить либо нынешний собственник земли и недвижимости, либо частный инвестор, определенный на открытом аукционе.
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