Кравцов заявил о возврате в школы основ духовно-нравственной культуры

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о возвращении предмета «Основы нравственно-духовной культуры народов России» в школы с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано во время пленарного заседания XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце. Кравцов также поблагодарил за поддержку работы по возвращению предмета патриарха Московского и всея Руси Кирилла и подчеркнул важнейшую роль Русской православной церкви (РПЦ) в системе воспитания подрастающего поколения.

Патриарх рассказал, что по его предложению была сформирована рабочая группа, которая взаимодействовала в течение года с рядом государственных органов. Результатом ее работы, объяснил глава РПЦ, стали договоренности о возвращении предмета. Преподавать его будут учителя истории.

В январе 2024 года Минпросвещения исключило «Основы нравственно-духовной культуры» из школьной программы как отдельный курс, включив его в курс «История края» на 2025/26 учебный год.

Патриарх называл решение волюнтаризмом и сказал, что исключение предмета подрывает культурное, духовное и политическое самосознание народа. Также он напомнил, что решение ввести предмет было принято по инициативе РПЦ и с учетом договоренностей, достигнутых с президентом России Владимиром Путиным.