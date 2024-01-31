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Ввоз автомобилей через таможни Владивостока увеличился в 1,5 раза

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В 2023 году владивостокские таможенники оформили в 1,5 раза больше автомобилей для личного пользования, чем в 2022 году. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

В прошлом году для личного пользования физлица ввезли 226 тыс. автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, следует из сообщения ФТС. По данным ФТС, резкий рост импорта иномарок произошел в 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций, в том числе из-за ухода с российского рынка крупных международных автомобильных компаний.

В 2022 году владивостокские таможенники оформили более 197 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 72% больше, чем в 2021 году. В первом квартале 2023 года импорт автомобилей, ввозимых в Россию для личного пользования, увеличился почти вдвое. Сотрудники Владивостокской таможни оформили более 60,5 тыс. автомобилей. За январь—июнь 2023 года таможня Владивостока оформила более 130 тыс. машин для личного пользования, что в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В 2022 году вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о том, что надо решить проблему с пропускной способностью на границе. Он предложил упростить для этого таможенные процедуры. В марте 2023 года Трутнев распорядился в течение двух лет решить вопросы, связанные со строительством пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Тема работы пунктов пропуска является одной из ключевых для Дальнего Востока, отметил полпред.

В ФТС сообщили, что приняли меры для решения логистических задач. С 1 февраля 2024 года владивостокские таможенные посты переходят на ежедневный график работы — с 8:30 до 20:30. Для этого в штат отделов таможенного оформления и таможенного контроля добавили 24 сотрудника. Семидневный график позволит сократить сроки оформления автомобиля, считают в ФТС. Раньше оформление происходило только по будням, а в выходные дни и праздники — по предварительным заявкам.

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