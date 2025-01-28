Дума ужесточила порядок сбора средств на капремонт многоквартирных домов
Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон, который увеличивает на 10 п.п. минимальный уровень сборов за капремонт до объявления задолженности, следует из карточки законопроекта.
Изменения коснутся домов, выбравших способ сбора на специальном счете. Закон вносит изменения в статью 173 Жилищного кодекса России, согласно которой порог сборов за капремонт до информирования жильцов о задолженности составлял 50%. Новый порог составляет 60% начислений.
Жильцы многоквартирных домов могут выбирать между двумя способами организации взносов на капитальный ремонт: специальным счетом и счетом регионального оператора. Специальный счет позволяет собственникам контролировать накопления, самостоятельно принимать решения о проведении работ и выбирать подрядчиков. Однако это также накладывает на них ответственность за организацию учета средств и работу с должниками.
С другой стороны, счет регионального оператора предлагает жильцам минимальные заботы: оператор занимается всеми организационными вопросами, включая выпуск квитанций и распределение средств. Тем не менее такой подход лишает собственников контроля над сроками и видами работ, а также может привести к задержкам в проведении капремонта. Выбор между этими вариантами определяет уровень участия жильцов в управлении своим домом и возможные сроки ремонта.
Также закон вносит уточнение о сроке, в течение которого орган государственного жилищного надзора уведомляет о задолженности орган местного самоуправления. Срок составляет один месяц после истечения пяти месяцев, выделенных на погашение собственниками помещений задолженности.
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