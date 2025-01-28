Минюст Украины собрался национализировать активы российской «Татнефти»
Министерство юстиции Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом заявила замминистра юстиции Инна Богатых.
Соответствующий иск ведомство подало в Высший антикоррупционный суд страны.
«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, контролируемая высшим политическим руководством и обеспечивающая значительные поступления в бюджет страны-агрессора», — пояснила Богатых в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По ее словам, взысканию в пользу государства подлежат оцениваемые в 2 млрд гривен (4,6 млрд руб.) корпоративные права предприятий, ведущих хозяйственную деятельность сети АЗС и владеющих нефтебазами, автозаправочными станциями, транспортными средствами и специальной техникой на территории Харьковской и Полтавской областей.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Татнефти».
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что минюст его страны обязан пересмотреть закон о национализации для «возвращения государству украденных активов». Речан не уточнил, о каких конкретно активах он говорит, но в своей речи перед этим упомянул «Молдовагаз».
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