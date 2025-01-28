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В Швеции мужчину задержали за «грубое проникновение» в посольство России

В Швеции мужчину задержали за попытку грубого проникновения в посольство России
Мужчина на машине попытался проехать на территорию посольства России в Швеции. Его задержали
Посольство России в Стокгольме
Посольство России в Стокгольме (Фото: Janerik Henriksson / EPA / ТАСС)

В Стокгольме полиция задержала мужчину, который попытался проехать на территорию посольства России на машине. Об этом сообщает местное издание Sweden Herald.

«Мы задержали его за попытку грубого незаконного проникновения», — сообщил изданию пресс-секретарь полиции Дэниел Викдаль.

Мужчине 45 лет. Его задержали, когда он сидел в машине.

«Он пытался проникнуть на территорию, проехав через ворота, но ему это не удалось», — добавил Викдаль в разговоре с Aftonbladet.

Посольство России находится в центре города, на улице Йорвельсгатан на острове Кунгсхольмен.

РБК направил запрос в посольство России в Швеции.

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