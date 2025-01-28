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Общество ,  
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В Забайкалье задержали мужчину, напавшего на девушку

Волк: забайкальская полиция задержала напавшего на девушку мужчину
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

В Краснокаменске Забайкальского края мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку. Его задержали, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек без всякой видимой причины нанес ей сильный удар в область головы, а затем скрылся», — написала Волк.

Она добавила, что полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Имя нападавшего Волк не называет, но уточняет, что история вызвала «широкий резонанс» в обществе.

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По данным телеграм-канала «Инцидент Краснокаменск», нападение произошло 25 января в 20:21 (26 января, 2:21 мск) около кафе «Легенда». 14-летняя девушка шла к бабушке, когда шедший навстречу мужчина ударил ее в лицо. От удара подросток потеряла сознание, а сейчас находится в больнице с переломом носа и сотрясением головного мозга.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 Уголовного кодекса). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги
Забайкалье нападение несовершеннолетняя
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