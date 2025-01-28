В Забайкалье задержали мужчину, напавшего на девушку
В Краснокаменске Забайкальского края мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку. Его задержали, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек без всякой видимой причины нанес ей сильный удар в область головы, а затем скрылся», — написала Волк.
Она добавила, что полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Имя нападавшего Волк не называет, но уточняет, что история вызвала «широкий резонанс» в обществе.
По данным телеграм-канала «Инцидент Краснокаменск», нападение произошло 25 января в 20:21 (26 января, 2:21 мск) около кафе «Легенда». 14-летняя девушка шла к бабушке, когда шедший навстречу мужчина ударил ее в лицо. От удара подросток потеряла сознание, а сейчас находится в больнице с переломом носа и сотрясением головного мозга.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 Уголовного кодекса). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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