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Общество ,  
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В Индии на религиозном празднике из-за обрушения сцены погибли 6 человек

Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Обрушение бамбуковой сцены произошло во время проведения религиозного праздника в индийском штате Уттар-Прадеш. В результате шесть человек погибли, еще более 50 получили ранения, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

Платформа была установлена возле одного из храмов. После того как сотни верующих взобрались на платформу, та рухнула под их тяжестью.

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Фото:Reuters

На месте происшествия началась паника. В числе пострадавших есть полицейские. По поручению главного министра Уттар-Прадеша Йоги Адитьонатха проводится проверка обстоятельств инцидента. Пострадавших доставили в местные медучреждения. Некоторым оказали медицинскую помощь на месте.

По словам окружного судьи Аскиты Лал, все произошло на празднике Ладду Махотсав, который местная джайнская община проводит ежегодно на протяжении 30 лет.

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Индия Нью-Дели всенародный праздник погибшие
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