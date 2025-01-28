В Индии на религиозном празднике из-за обрушения сцены погибли 6 человек
Обрушение бамбуковой сцены произошло во время проведения религиозного праздника в индийском штате Уттар-Прадеш. В результате шесть человек погибли, еще более 50 получили ранения, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.
Платформа была установлена возле одного из храмов. После того как сотни верующих взобрались на платформу, та рухнула под их тяжестью.
На месте происшествия началась паника. В числе пострадавших есть полицейские. По поручению главного министра Уттар-Прадеша Йоги Адитьонатха проводится проверка обстоятельств инцидента. Пострадавших доставили в местные медучреждения. Некоторым оказали медицинскую помощь на месте.
По словам окружного судьи Аскиты Лал, все произошло на празднике Ладду Махотсав, который местная джайнская община проводит ежегодно на протяжении 30 лет.
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