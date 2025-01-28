В Черкасской области Украины после серии взрывов отключился свет
Инфраструктурный объект поврежден в украинском Умани Черкасской области на Украине, в результате в городе наблюдаются проблемы с подачей электричества. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала «Общественное».
«Поврежден инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.
Мэр Умани Ирина Плетнева в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией) сообщила, что сейчас специалисты работают над восстановлением электричества, а также тепло- и водоснабжения в городе.
Начальник Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец сообщил в своем Facebook о «чрезвычайной ситуации», которую ликвидируют спасатели.
По информации издания «Страна.ua», взрывы прогремели в Умани, Кривом Роге, Вышгороде, Днепропетровской области и Сумах. В Одессе ночью были слышны взрывы со стороны местного аэродрома.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота
Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети
Названы новые размеры маткапитала и правила его траты
Цены на аренду жилья снизились на 8-12%
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов