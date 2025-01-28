В Черкасской области Украины после серии взрывов отключился свет

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Инфраструктурный объект поврежден в украинском Умани Черкасской области на Украине, в результате в городе наблюдаются проблемы с подачей электричества. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала «Общественное».

«Поврежден инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.

Мэр Умани Ирина Плетнева в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией) сообщила, что сейчас специалисты работают над восстановлением электричества, а также тепло- и водоснабжения в городе.

Начальник Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец сообщил в своем Facebook о «чрезвычайной ситуации», которую ликвидируют спасатели.

По информации издания «Страна.ua», взрывы прогремели в Умани, Кривом Роге, Вышгороде, Днепропетровской области и Сумах. В Одессе ночью были слышны взрывы со стороны местного аэродрома.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.