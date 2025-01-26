В Сумах и Харькове были слышны взрывы

В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, сообщают «Суспільне» и ТСН.

В ночь на 26 января взрывы звучали также в Харькове. Около полуночи взрывы прогремели и в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.