В Сумах и Харькове были слышны взрывы
В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, сообщают «Суспільне» и ТСН.
В ночь на 26 января взрывы звучали также в Харькове. Около полуночи взрывы прогремели и в Днепре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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