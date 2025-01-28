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Военная операция на Украине ,  
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Смоленский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки

Губернатор Анохин: над Смоленской областью сбили несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Утром над Смоленской областью сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Василий Анохин.

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков», — написал глава региона и напомнил, что при обнаружении частей дронов к ним нельзя приближаться, нужно звонить в экстренные службы.

В ночь на 28 января силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников, отчитывалось Минобороны. По два было уничтожено над Белгородской и Брянской областями, еще один перехватили над Крымом.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

До этого Анохин писал об атаке дронов 21 января. Тогда он тоже не уточнил количество сбитых аппаратов.

Пострадавших не было, однако на земле и на крышах отдельных зданий произошли возгорания в результате падения обломков беспилотников, были повреждены окна жилых домов.

Тогда губернатор подчеркнул, что в Сети распространяются фейки о налетах на жилые дома и объекты Смоленской области, которые служат «нагнетанию паники и дестабилизации ситуации». Он призвал доверять только официальным источникам информации.

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