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Редкий случай заражения человека птичьим гриппом зафиксировали в Англии

Фото: Hindustan Times / Imago Images / Global Look Press
Фото: Hindustan Times / Imago Images / Global Look Press

Редкий случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N1 был зафиксирован в регионе Уэст-Мидлендс и подтвержден агентством по охране здоровья Великобритании (UKHSA).

По данным ведомства, заражение произошло на ферме в результате длительного контакта с инфицированными птицами. Пациент находится в стабильном состоянии и помещен в отделение инфекционных заболеваний высокой степени риска. Вирус принадлежит к штамму DI.2, который циркулирует среди птиц в Великобритании.

Эксперты отмечают, что риск для широкой общественности остается крайне низким. Контактировавшие с пациентом лица были проверены на наличие вируса, а людям с повышенным риском было предложено пройти профилактическую противовирусную терапию.

На данный момент нет подтверждений передачи вируса от человека к человеку. UKHSA продолжает мониторинг ситуации и планирует предоставить дополнительные данные. Граждан призвали избегать контакта с больными или мертвыми птицами и следовать рекомендациям Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства по сообщению о подозрительных случаях птичьего гриппа.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В начале января 2025 года в США был зафиксирован первый случай смерти от птичьего гриппа H5N1. Жертвой вируса стал мужчина старше 65 лет, госпитализированный 13 декабря 2024 года.

Птичий грипп представляет собой высокопатогенное заболевание, передающееся через фекалии, кровь и слюну инфицированных птиц. Однако новая мутация вируса, обнаруженная в Луизиане, характеризуется минимальным риском распространения благодаря специфическим аминокислотным заменам, отмечают эксперты.

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