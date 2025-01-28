Новые случаи прилетов загадочных дронов выявлены на северо-востоке США

На северо-востоке США зафиксированы новые случаи прилетов загадочных дронов после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сняло временные ограничения на полеты. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Исследовательская компания Enigma Labs сообщила, что с ноября 2024 года на всей территории США зафиксировали 650 случаев прилетов беспилотников, большинство из которых сосредоточено на северо-востоке страны.

В январе 2025 года компания зафиксировала 49 новых случаев в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Делавэре, Пенсильвании и Вирджинии — 14 из которых поступили после отмены запрета.

Первые случаи прилетов беспилотников зафиксировали в ноябре прошлого года. Тогда особая активность таинственных дронов наблюдалась в Нью-Йорке, Нью-Джерси и соседних штатах. В результаты была парализована работа местных аэропортов. После введения Федеральным управлением гражданской авиации США временных ограничений на полеты дронов в декабре активность заметно снизилась.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, призывал сбивать «таинственные» беспилотники. «По всей стране замечены таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!» — писал он в своей соцсети Truth Social.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждал, что «многие из замеченных объектов» использовались на «законных основаниях».