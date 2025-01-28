 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Новые случаи прилетов загадочных дронов выявлены на северо-востоке США

На северо-востоке США зафиксированы новые случаи прилетов загадочных дронов после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сняло временные ограничения на полеты. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Исследовательская компания Enigma Labs сообщила, что с ноября 2024 года на всей территории США зафиксировали 650 случаев прилетов беспилотников, большинство из которых сосредоточено на северо-востоке страны.

В январе 2025 года компания зафиксировала 49 новых случаев в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Делавэре, Пенсильвании и Вирджинии — 14 из которых поступили после отмены запрета.

Почти 80% американцев уверены в сокрытии информации о таинственных дронах
Общество
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

Первые случаи прилетов беспилотников зафиксировали в ноябре прошлого года. Тогда особая активность таинственных дронов наблюдалась в Нью-Йорке, Нью-Джерси и соседних штатах. В результаты была парализована работа местных аэропортов. После введения Федеральным управлением гражданской авиации США временных ограничений на полеты дронов в декабре активность заметно снизилась.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, призывал сбивать «таинственные» беспилотники. «По всей стране замечены таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!» — писал он в своей соцсети Truth Social.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждал, что «многие из замеченных объектов» использовались на «законных основаниях».

Читайте РБК в Telegram.

Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии

Умер племянник Олега Янковского

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
дроны США атаки
Материалы по теме
В США раскрыли загадку таинственных дронов
Политика
Лидер демократов потребовал защиту от «таинственных дронов» над США
Политика
Неопознанные дроны нарушили работу аэропорта Нью-Йорка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Трамп заявил об интересе Microsoft к покупке TikTokТехнологии и медиа, 07:46
Новые случаи прилетов загадочных дронов выявлены на северо-востоке СШАОбщество, 07:41
Морские порты для перевалки угля в 2024 году оказались недозагруженыБизнес, 07:30
За ночь над тремя российскими регионами сбили пять беспилотниковПолитика, 07:20
Минюст подал иск о ликвидации фонда «Трансгендер»Политика, 07:10
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникацийТехнологии и медиа, 07:00
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночекПолитика, 07:00
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над СШАПолитика, 06:57
Посол заявил, что Сеул серьезно воспринял угрозу Москвы о поставках КиевуПолитика, 06:40
Трамп увидел в успехе китайского чат-бота DeepSeek стимул для СШАПолитика, 06:17
Эксперты оценили заявление ЦРУ о лабораторном происхождении COVIDОбщество, 06:13
В Брянской области сбили два беспилотникаПолитика, 05:27
В Думе предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать отсрочкиПолитика, 05:25
В Индиане полицейский застрелил участника штурма КапитолияОбщество, 05:13