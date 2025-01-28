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Пенсии в 2025 году ,  
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В Госдуме напомнили о том, как получить всю сумму пенсионных накоплений

Депутат Гаврилов: пенсионные накопления до ₽412 тыс. можно получить за раз
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Пенсионные накопления, если их сумма менее 412 тыс. руб., можно получить разово, сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В случаях, когда накопления превышают эту сумму, назначаются ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально. Он зависит от того, сколько накоплений есть у пенсионера и какой период выплаты установлен властями на данный момент, пояснил депутат. Ожидается, что в 2025 году этот показатель составит 270 месяцев (22,5 года).

«Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рублей — как дополнение к основной пенсии», — рассказал Гаврилов.

Подать заявление на получение накопительной пенсии можно в офисе Соцфонда или негосударственного пенсионного фонда (если деньги хранятся там), а также через «Госуслуги» или МФЦ. При отсутствии страховых взносов, несоблюдении условий или ошибках в документах в выплате накоплений могут отказать, отметил депутат.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Он добавил, что в случае смерти пенсионера до полной выплаты накоплений, эти средства могут унаследовать его ближайшие родственники. Для их получения нужно обратиться в фонд в течение шести месяцев.

Накопительная часть пенсии — это денежные выплаты из средств, накопленных за счет отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала и инвестдохода от управления этими средствами негосударственным пенсионным фондом или Социальным фондом России.

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накопительные пенсии Госдума пенсионеры выплаты
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