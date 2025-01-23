Эксперт РАНХиГС рассказала о способе «разморозить» накопительную пенсию

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Чтобы «разморозить» накопительную часть пенсии, ее необходимо перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС), это могут сделать те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений, рассказала «РИА Новости» экономист РАНХиГС Татьяна Подольская.

Однако, уточнила она, начать получать выплаты из накопленных средств можно только спустя 15 лет с начала действия договора или при достижении пенсионного возраста.

Накопительная часть пенсии — это денежные выплаты из средств, накопленных за счет отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала и инвестдохода от управления этими средствами негосударственным пенсионным фондом или Социальным фондом России.

Подольская отметила, что эту программу проводят негосударственные пенсионные фонды, которые получили статус операторов программы долгосрочных сбережений.

Перевести средства накопительной части пенсии можно несколькими способами. Один из них — прийти в отделения коммерческих банков и перевести средства в пенсионные фонды, работающие с этими банками.

Это можно сделать и онлайн, например, через сайты пенсионных фондов или онлайн-приложения банков, через Госуслуги. Для дистанционного перевода необходимо иметь действующий аккаунт на Госуслугах, доступ к сайту негосударственного пенсионного фонда, а также Госключ — инструмент, выпущенный в приложении Минцифры для подписания электронных документов. Подольская уточнила, что «через портал Госуслуг подается электронное заявление, подписанное Госключом», по ее словам операция «займет всего несколько минут».

Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. Обладатели такой пенсии могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тыс. руб. Они также имеют право передавать вложенные средства по наследству. Государство способно дополнительно софинансировать вложения в размере до 36 тыс. руб. в год.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию или другие долгосрочные цели.



По данным Банка России, на 22 ноября 2024 года количество договоров в программе составило 2,1 млн, а сумма привлеченных средств — ₽145,5 млрд.

В декабре исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина также рассказала о том, как получить накопительную пенсию. По ее словам, при обращении за выплатой средств накопительной пенсии человеку нужно подать заявление:

если пенсионные накопления формировались в Социальном фонде России: подайте заявление на получение выплат через личные кабинеты на портале «Госуслуги» или на сайте СФР;

если пенсионные накопления формировались в негосударственном пенсионном фонде: подайте заявление через личный кабинет вашего НПФ или посетите офис фонда.

Она также уточнила, что есть разные сценарии получения этих сумм, в зависимости от того, что за деньги находятся на счете.