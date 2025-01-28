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Пилоты сообщили о неопознанном объекте вблизи аэропорта Стамбула

Пилоты при посадке в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле и вылете из него в течение двух дней получают сигналы от системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS), сообщает агентство DHA.

DHA приводит расшифровку разговора одного из пилотов, получивших предупреждение, с диспетчером. «На последнем этапе захода на посадку мы получили предупреждение о воздушном движении на высоте 300 футов (около 91 м. — РБК). Это мог быть дрон или другой самолет. Довожу до вашего сведения», — говорит пилот. Диспетчер ему отвечает: «Все самолеты передают это предупреждение с утра. Информация передана властям, ведутся поиски с моря. <...> Мы занимаемся этой проблемой уже 2,5 часа, многие транспортные компании предупреждали об этом до вас, мы также сообщили об этом в Береговую охрану. Мы предполагаем, что это, вероятно, был корабль в море».

В диспетчерской службе отметили, что ранее другой самолет сообщал им о сигнале тревоги, полученном примерно в 2,5 милях (около 4 км) от аэропорта. По мнению того воздушного судна, предупреждение поступило из-за корабля. После этого пилот, с которым диспетчер вел разговор, сообщил, что видит «снижающийся транспортное средство, который считает неопознанным», в 500 футах (152 м) ниже своего самолета.

В районе аэропорта были начаты поисковые работы — на море, в воздухе и на суше. Как пишет DHA, на данный момент неизвестно, из-за чего поступали предупреждения, поиски результата не принесли.

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Самолеты пилоты Стамбул аэропорты Турция
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