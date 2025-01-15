У лайнера Uzbekistan Airways перед посадкой в Москве отказал двигатель

Фото: Uzbekistan Airways

Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways рейсом Бухара — Москва приземлился в аэропорту назначения Внуково на одном двигателе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Всего на борту воздушного судна находились 132 пассажира. Посадка прошла успешно, добавили в Uzbekistan Аirways. Сейчас ведутся восстановительные работы.

«Последующие рейсы, запланированные действующим расписанием полетов, будут выполнены на резервном воздушном судне, которое уже вылетело в Международный аэропорт Внуково», — говорится в сообщении.

До этого 15 января во Внуково несколько рейсов Uzbekistan Airways были задержаны в связи с технической неисправностью, в том числе рейсы из Москвы во Фрегану и Бухару.

Ранее 7 января самолет Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, приземлился во Внуково из-за сработавшей «индикации стабилизатора». Пилот посадил Boeing 737 «в интересах безопасности».