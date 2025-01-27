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Падение режима Асада ,  
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Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Российские военные на авиабазе Хмеймим, Сирия
Российские военные на авиабазе Хмеймим, Сирия (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Ситуация с российскими военными базами в Сирии будет разрешена надлежащим образом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Şark TV. Текст беседы опубликован на сайде МИДа страны.

«Думаю, понятно, чего Россия ждет от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Господина Ахмеда аш-Шараа (лидер новой власти в Сирии — «Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ; признана террористической и запрещена в России. — РБК) спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — сказал он.

Фидан подчеркнул, что договоренности между сирийской и российской администрациями должны быть достигнуты. По его мнению, новое правительство Сирии после изучения ситуации относительно военных баз проведет с российской стороной необходимые переговоры.

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, расположенных на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

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Российские военные на авиабазе&nbsp;&laquo;Хмеймим&raquo;, Сирия

Ранее, 22 января, министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что в настоящее время переговоры о дальнейшей судьбе военных российских баз на территории Сирии все еще ведутся.

В начале декабря 2024 года сирийские повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили Дамаск и объявили о свержении президента Башара Асада. Он сложил полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

Ахмед аш-Шараа в конце того же месяца заявил о нежелании вывода российского контингента из Сирии. В Кремле отметили, что судьба баз в Хмеймиме и Тартусе «будет определяться в ходе диалога».

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Теги
военные базы Россия Сирия Турция
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