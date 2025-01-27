Местом расположения шестого генконсульства России в Китае выбрали Ухань

Ухань, Китай (Фото: Getty Images)

В городе Ухань в Китае откроют Генеральное консульство России, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Открыть Генеральное консульство России в г. Ухане (Китайская Народная Республика)», — говорится в распоряжении.

Помимо этого, МИДу поручили установить штат работников учреждения и их расписание. Расходы на открытие и содержание будут производить за счет денежных средств из бюджета МИДа на содержание зарубежного аппарата.

В настоящее время в Китае, помимо посольства России в Пекине, находятся пять генконсульств — в Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине.

Ухань — это город субпровинциального значения в восточно-центральной части провинции Хубэй. По данным правительства города, на конец 2023 года численность постоянного населения составила 13,774 млн человек.