Местом расположения шестого генконсульства России в Китае выбрали Ухань
В городе Ухань в Китае откроют Генеральное консульство России, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Открыть Генеральное консульство России в г. Ухане (Китайская Народная Республика)», — говорится в распоряжении.
Помимо этого, МИДу поручили установить штат работников учреждения и их расписание. Расходы на открытие и содержание будут производить за счет денежных средств из бюджета МИДа на содержание зарубежного аппарата.
В настоящее время в Китае, помимо посольства России в Пекине, находятся пять генконсульств — в Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине.
Ухань — это город субпровинциального значения в восточно-центральной части провинции Хубэй. По данным правительства города, на конец 2023 года численность постоянного населения составила 13,774 млн человек.
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