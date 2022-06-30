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Политика ,  

Лавров сообщил о планах открыть генконсульство России в Гродно

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: president.gov.by)

Россия планирует открыть в белорусском городе Гродно генеральное консульство, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает «РИА Новости».

Одной из тем встречи было развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия.

«Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства», — сказал Лавров.

Также стороны обсудили развитие двусторонних отношений на уровне правительств и по парламентской линии и подчеркнули приверженность «скоординированной линии на международной арене».

Согласно данным на сайте МИДа, сейчас в Белоруссии работают посольство России в Минске и генеральное консульство в Бресте.

Посольство Белоруссии в России расположено в Москве, его отделения есть в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Владивостоке.

В Гродно 30 июня открылся двухдневный Форум регионов Белоруссии и России. Его участники будут обсуждать развитие сотрудничества в условиях санкций. Ожидается, что на форуме будут подписаны межправительственные и межрегиональные соглашения о сотрудничестве и иные документы, сообщило БелТА.

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