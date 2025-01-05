В Японии на аукционе продали тунца за $1,3 млн

Голубой тунец массой 276 кг был продан за 207 млн иен ($1,3 млн по текущему курсу) на первом новогоднем аукционе на рыбном рынке Тоёсу в Токио, сообщает Kyodo.

По данным столичного правительства Токио, это второй по величине показатель с 1999 года. В 2019 году тунец был продан по рекордно высокой на данный момент цене — за 333 миллиона иен, по курсу на то время $3,1 млн.

Для того чтобы победить, на аукционе объединились оптовая компания «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра». Рыбу выловили 4 января.

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