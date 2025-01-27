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Политика ,  
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Путин заявил о снижении числа бедных в России

Владимир Путин и&nbsp;Александр&nbsp;Беглов
Владимир Путин и Александр Беглов (Фото: Администрация Президента России)

Количество малоимущих в России снизилось и находится на удовлетворительном уровне, заявил президент Владимир Путин во время разговора с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Губернатор рассказал президенту о том, что в Петербурге число бедных стало меньше на треть.

«[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель в принципе удовлетворительный вполне», — ответил Путин.

Кроме этого, он положительно оценил ситуацию в Санкт-Петербурге, а также уровень инвестиций в городе в 2024 году — ₽1,2 трлн.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце декабря 2024 года Федеральная служба государственной статистики представила новые данные о структуре бедности в России «во всех ее проявлениях» за 2020–2022 годы.

Речь идет о трех критериях — низкий уровень дохода, материальные депривации (лишения) и низкая интенсивность занятости. Так, по итогам 2022 года все три характеристики наблюдались у 4,4% малоимущего населения, в то время как в 2020 году ими обладали 6,3% граждан, относящихся к бедным.

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Владимир Путин Россия бедность
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Беглов фото

Александр Беглов

политик, губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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