Путин заявил о снижении числа бедных в России
Количество малоимущих в России снизилось и находится на удовлетворительном уровне, заявил президент Владимир Путин во время разговора с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Губернатор рассказал президенту о том, что в Петербурге число бедных стало меньше на треть.
«[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель в принципе удовлетворительный вполне», — ответил Путин.
Кроме этого, он положительно оценил ситуацию в Санкт-Петербурге, а также уровень инвестиций в городе в 2024 году — ₽1,2 трлн.
В конце декабря 2024 года Федеральная служба государственной статистики представила новые данные о структуре бедности в России «во всех ее проявлениях» за 2020–2022 годы.
Речь идет о трех критериях — низкий уровень дохода, материальные депривации (лишения) и низкая интенсивность занятости. Так, по итогам 2022 года все три характеристики наблюдались у 4,4% малоимущего населения, в то время как в 2020 году ими обладали 6,3% граждан, относящихся к бедным.
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