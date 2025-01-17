В многоквартирном доме в Нижегородской области взорвался газ

Сотрудники МЧС в Нижегородской области тушат пожар в многоквартирном доме, который возник в результате взрыва газа, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В Богородске на улице Огарева в двухэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки», — говорится в сообщении.

На месте работают более 70 человек и 24 единицы техники. По данным ведомства, есть один пострадавший, семь человек сотрудникам ведомства удалось спасти.

Как сообщает официальный телеграм-канал администрации Богородского муниципального округа со ссылкой на Минздрав региона, пострадала пожилая женщина, предварительно, она отравилась угарным газом.

На месте также находится глава округа Алексей Коротков. В настоящее время решается вопрос о размещении эвакуированных жителей. По данным управляющей компании, в доме зарегистрированы 28 жильцов.

Ранее, 6 января, взрыв газа произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске. Тогда пострадали три человека. При взрыве несущие конструкции дома разрушены не были.