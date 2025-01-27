В Британии решили «не дразнить» Францию названием новой подлодки
Военно-морские силы Великобритании переименовали атомную подводную лодку, чтобы избежать конфликта с Францией, сообщает радио LBC.
Подлодка класса Astute была переименована из HMS Agincourt («Азенкур») в HMS Achilles («Ахиллес»).
Как отмечает также The Independent, предположительно, название сменили, чтобы не напоминать лишний раз Франции о победе англичан над французами в XV веке в битве при Азенкуре, в честь которой получила свое оригинальное название лодка. Она должна была стать шестым по счету судном, получившим такое название, но король Великобритании уже одобрил переименование.
В ВМС Великобритании отметили, что новое имя будет подходящим «в свете предстоящих празднований дней победы во Второй мировой войне в Европе и Японии», поскольку лодки с тем же названием участвовали в битвах у Ла-Платы в 1939 году, первой крупной морской битве Великобритании во Второй мировой войне, и в битве за Окинаву.
Читайте РБК в Telegram
Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии
Умер племянник Олега Янковского
Названы новые размеры маткапитала и правила его траты
Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина
Цены на аренду жилья снизились на 8-12%
Как работает копи-трейдинг на криптобирже
Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО
Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов