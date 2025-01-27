В Британии решили «не дразнить» Францию названием новой подлодки

Фото: Royal Navy / X

Военно-морские силы Великобритании переименовали атомную подводную лодку, чтобы избежать конфликта с Францией, сообщает радио LBC.

Подлодка класса Astute была переименована из HMS Agincourt («Азенкур») в HMS Achilles («Ахиллес»).

Как отмечает также The Independent, предположительно, название сменили, чтобы не напоминать лишний раз Франции о победе англичан над французами в XV веке в битве при Азенкуре, в честь которой получила свое оригинальное название лодка. Она должна была стать шестым по счету судном, получившим такое название, но король Великобритании уже одобрил переименование.

В ВМС Великобритании отметили, что новое имя будет подходящим «в свете предстоящих празднований дней победы во Второй мировой войне в Европе и Японии», поскольку лодки с тем же названием участвовали в битвах у Ла-Платы в 1939 году, первой крупной морской битве Великобритании во Второй мировой войне, и в битве за Окинаву.