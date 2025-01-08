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Политика ,  
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В партии Шольца перепутали немецкую подлодку с российской

В партии Шольца СДПГ перепутали немецкую подлодку с российской

Депутат бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт, члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перепутали немецкую подлодку класса U212CD с российской, пишет газета Bild.

Бундесвер решил заказать у концерна Thyssenkrupp Marine Systems четыре субмарины класса U212CD на сумму более €4,7 млрд. Политики из Киля, где находится штаб-квартира концерна, опубликовали в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) пост с изображением подлодки и написали: «Решение бундестага [который одобрил заказ] укрепляет нашу безопасность». Однако на изображении оказалась российская субмарина проекта 636 «Варшавянка», пишет издание.

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Фото:LSIS Leo Baumgartner / Australian Defence Force / Getty Images

Политики признали ошибку, а сам пост был исправлен. «Причина ошибки в том, что я недостаточно внимательно проверил публикацию в социальной сети», — объяснил Клинк Kieler Nachrichten. «Это решение укрепляет возможности нашего бундесвера по национальной обороне и обороне альянса. Мы хотим, чтобы как можно большая часть оборонных контрактов оставалась в Германии», — отметил он.

Проект 636 — серия дизель-электрических подлодок. Они относятся к третьему поколению и являются модификацией субмарин проектов 877 и 877ЭКМ — знаменитой «Варшавянки». Подводная лодка «Уфа», построенная на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге, — одна из шести субмарин серии 636 «Варшавянка», строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ). Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты «Калибр-ПЛ». В состав ВМФ она вошла в ноябре 2022 года и будет базироваться во Владивостоке.

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