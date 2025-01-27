Прокуратура потребовала отменить приговор Шарлоту как слишком мягкий
Приговор певцу Эдуарду Шарлоту в пять с половиной лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих является мягким наказанием, сообщила пресс-служба Самарской прокуратуры и потребовала отменить приговор.
«Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания. Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — цитирует прокуратуру ТАСС.
Апелляцию также подала и защита исполнителя, заявил отец Шарлота Валерий. Обращения будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.
Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, уроженец Самары. Он получил популярность благодаря каверам на песни группы «Пошлая Молли», участвовал в проекте «Песни на ТНТ», его трек «Щека на щеку» собрал на YouTube более 14 млн просмотров.
Приговор вынес Самарский областной суд 27 декабря 2024 года. Гособвинение просило семь с половиной лет колонии. В последнем слове Шарлот извинился за содеянное, заявил, что любит Россию, готов жениться на своей возлюбленной и стать отцом.
Ему вменили ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса — реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, а также ч. 1 ст. 148 — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Речь идет о событиях лета 2023 года. Тогда певец опубликовал видео, на котором сжигает свой российский паспорт и обращается к властям Украины, говоря, что выступает против военных действий. На другом видеоролике он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест.
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