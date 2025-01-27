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Общество ,  
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Картаполов заявил о расширении применения электронных повесток весной

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Применение электронных повесток, вероятно, будет расширено во время весеннего военного призыва в 2025 году, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено», — цитирует его «Интерфакс».

В сентябре 2024 года Картаполов заявил, что осенью основанием для призыва на службу были бумажные повестки.

Однако в тот же период в трех российских регионах — Рязанской и Сахалинской области, а также Республике Марий Эл — в тестовом режиме направляли как бумажные, так и электронные повестки, рассказал тогда глава комитета. Призыв длился с 1 октября по 31 декабря.

Картаполов сообщил о планах расширить применение электронных повесток
Общество
Фото:Сергей Чернов / Global Look Press

В этих же регионах проводили тестирование единого реестра военнообязанных. Закон о цифровизации воинского учета в апреле 2023 года подписал президент Владимир Путин.

Реестр с электронными повестками начал работать только в ноябре 2024 года. Доступ к нему россияне могут получить через личный кабинет в самом реестре, через «Госуслуги» или МФЦ. Повестки будут отправлять в письменной форме и дублировать в электронной. Их также будут рассылать через портал «Госуслуги».

С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запрещен выезд из России. А граждане, которые живут за рубежом, после получения повестки могут направить необходимые документы в военкомат в электронном виде.

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Теги
военный призыв Андрей Картаполов Госдума повестки электронные повестки
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