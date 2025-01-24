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Номинант на «Оскар» Павел Чухрай опроверг сообщения о госпитализации

Павел Чухрай
Павел Чухрай (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Режиссер и сценарист, номинант на премию «Оскар» 78-летний Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«В настоящее время я за рулем, еду по городу. Чувствую себя прекрасно», — сказал он, подчеркнув, что «это полная дезинформация».

Чухрай — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор, руководитель секции режиссуры Российской Академии кинематографических искусств, член правления киностудии «Мосфильм», член Европейской Академии кино и телевидения, председатель Российского Оскаровского комитета.

Он является номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм 1997 года «Вор», номинантом на премию ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», номинантом на премию «Феликс», номинантом на премию «Гойя» в категории «Лучший европейский фильм».

Еще Чухрай снял фильмы «Клетка для канареек», «Водитель для Веры», «Русская игра» и многие другие киноленты.

Павел Чухрай заявил, что едет за рулем, и опроверг госпитализацию
Общество
Павел Чухрай

Ранее издание Spbdnevnik опубликовало новость о том, что режиссера экстренно увезли в больницу, из-за резкого падения уровня глюкозы в крови. Это вызвало у него, якобы, сильную слабость и головокружение.

В сообщении говорилось, что у Чухрая диагностировали гипогликемию из-за сахарного диабета и, назначив курс препаратов, отпустили домой. По данным издания, он будет продолжать лечение амбулаторно.

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Павел Чухрай госпитализация фейк
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