Ассоциация сообщила о смерти актера и медиаменджера Игоря Янковского
Смерть 73-летнего актера и медиаменеджера Игоря Янковского подтвердили РБК два источника на рекламном рынке. Также о его смерти сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (Янковский был одним из ее создателей). Якновский был сыном народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянником народного артиста СССР Олега Янковского.
Игорь Янковский стал одним из учредителей ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а в 2004 — 2006 годах — ее президентом. Он также был академиком Российской академии рекламы.
По данным телеграм-канала Shot, предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Mash утверждает, что предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне цирроза печени. По информации канала, у актера также были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.
Янковский окончил театральное училище имени Бориса Щукина в 1974-м и играл в Московском драматическом театре на Малой Бронной до 1992 года. Он снимался в кино, сериалах, в частности «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981). Появился в одном из эпизодов тележурнала «Ералаш» и был ведущим программы «Алчность» на НТВ.
В 1990-х годах Игорь Янковский ушел в бизнес, стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима», был президентом Международного фестиваля рекламы. В 2004-м выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель».
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