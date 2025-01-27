В Австрии призвали не допустить провала с Сирией как с Афганистаном

И.о. канцлера Австрии Александр Шалленберг выступил за снятие экономических санкций против Сирии, чтобы не допустить ситуации, которая сложилась в отношениях ЕС с властями в Афганистане.

Виды Дамаска (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

И.о. канцлера Австрии и глава МИД страны Александр Шалленберг заявил о необходимости снять часть санкций против Сирии. Ранее вместе со своим итальянским коллегой Антонио Таяни они направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас, в котором изложили свою позицию по этому вопросу.

«То, за что мы выступаем—это есть в совместном письме от меня и моего друга Антонио Таяни, министра иностранных дел Италии — заключается в том, чтобы дать им шанс. Речь идет об экономическом развитии. Если мы хотим, чтобы люди там остались и чтобы воцарился мир, тогда должна быть экономическая перспектива. Тогда нужна возможность зарабатывать на жизнь. И это напрямую связано с западными санкциями. Наше предложение — это приостановка санкций или, конечно, их возвращение в тот момент, когда мы заметим, что события развиваются в неправильном направлении», — отметил Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

При этом он отметил, что речь не идет о всех санкциях, а только экономических — например, это не касается эмбарго на поставки оружия.

«Я считаю, что мы не должны повторять ошибку как в Афганистане. Когда мы ставим себе предварительные условия, которые фактически непреодолимы, в результате ни одно государство ЕС не может вести переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Все другие это делают. Так что это было бы бессмысленно, мы бы только выстрелили себе в ногу», — добавил Шалленберг.

8 декабря сирийские повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической в России) вошли в столицу Сирии Дамаск и заявили о свержении президента Башара Асада. Глава государства оставил пост и бежал в Москву вместе с семьей. Россия предоставила им убежище. 9 января состоялась встреча высокопоставленных дипломатов из США, Великобритании и ЕС в Риме, которая была посвящена Сирии. Этому предшествовало снятие американских санкций с ряда финансовых операций, в том числе касающимся энергоресурсов и денежных переводов. В середине декабря Каллас называла условием для снятия санкций с Дамаска «избавление от российского влияния», в том числе от военных баз в Латакии и Тартусе. Reuters со ссылкой на источники писал, что Москва не планирует выводить оттуда свой контингент.

Каллас, в свою очередь, заявила, что отмена санкций против Сирии стоит на повестке ЕС. «Мы ожидаем, что сегодня будет принято решение по составлению дорожный карты для ослабления санкций [против Сирии]. Мы идем шаг за шагом. Начнем с санкций, ослабление которых необходимо, чтобы начать отстраивать страну, а затем мы посмотрим, идем ли мы в правильном направлении», — отметила глава евродипломатии.

«Нам, конечно, также нужно увидеть правильные меры [со стороны новых властей]. Сейчас они говорят правильные слова и делают правильные вещи. Поэтому мы используем пошаговый подход — если они делают шаги, то и мы готовы сделать шаги с нашей стороны», — заключила Каллас, отметив, что в планах ЕС — открыть представительство в Дамаске, чтобы «иметь там свои глаза и уши».

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, отметил, что ЕС планирует приостановить санкции против Сирии, применяемые в секторах энергетики, транспорта, финансовых институтов, которые мешают «экономической стабилизации страны» и «началу процесса восстановления».

По его словам, приостановка санкций должна сопровождаться политическим переходом, в котором «примут участие все сирийцы», а также решительными мерами по обеспечению безопасности — в частности, беспощадной борьбой с любыми формами возрождения терроризма ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации), а также уничтожением запасов химического оружия режима Башара Асада».

Помимо ситуации в Сирии главы МИД ЕС сегодня также обсудят ситуацию на Украине, продление санкций против России, конфликт на Ближнем Востоке, а также отношения с новой администрацией США.