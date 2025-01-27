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Военная операция на Украине ,  
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Ассоциация городов Украины заявила о волне арестов мэров по всей стране

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Ассоциация городов Украины (АГУ) призвала президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с массовыми задержаниями и арестами мэров по всей стране, следует из обращения, опубликованного на сайте организации.

«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. <...> Речь идет, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших общин уже в 2025 году», — заявили в ассоциации.

Например, в Хмельницкой области председателя Нетешинского городского совета Александра Супрунюка отстранили от должности на 60 суток с домашним арестом по инициативе местной полиции, указано в обращении. Причина — покупка муниципалитетом дронов для военных подразделений. Мэра Дрогобыча Тараса Кучму доставили в ТЦК из-за празднования Дня Соборности (22 января). Мэра Ирпеня Александра Маркушина арестовали на 60 суток с альтернативой залога в 30 млн гривен за «выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мать».

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Фото:Служба безопасности Украины / Telegram

В октябре 2024 года глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко, заявил, что ассоциация расширяет юридическую службу для помощи муниципалитетам, которые не могут нормально работать из-за действий силовиков. Также АГУ вместе с народными депутатами разрабатывали решения по предотвращению давления на местное самоуправление.

«Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это те специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг», — заявил Кличко.

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