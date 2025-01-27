В Париже сгорела колокольня здания мэрии

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В Париже произошел пожар в здании мэрии на улице Домениль, утром 27 января его все еще тушили, сообщила Le Parisien со ссылкой на мэра города Анн Идальго.

Изначально пламя охватило крышу. По данным газеты, колокольня ратуши полностью сгорела, вплоть до подножия ее конструкции, которая встроена в крышу ратуши.

Пожарные взяли огонь под контроль около семи часов утра, для тушения использовали семь пожарных шлангов и лестницы, уточнили в пожарной службе Парижа. В полиции Le Parisien сообщили о том, что пострадавших нет, а огонь тушили почти 150 пожарных с примерно 60 пожарными машинами.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел в 2019 году, огонь уничтожил часть северной колокольни. Завершить реконструкцию планировалось к Олимпиаде 2024 года, но в итоге открытие собора было перенесено на декабрь. В ноябре колокола собора впервые зазвонили после реконструкции, а в декабре собор торжественно открыли.