 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Германии подкинули голову свиньи к дому жертв холокоста

Дом Прагера в Апольде (Тюрингия, Германия)
Дом Прагера в Апольде (Тюрингия, Германия) (Фото: BrThomas / Wikipedia)

В немецком городе Апольде (земля Тюрингия) к дому Прагера, который является мемориалом еврейской семье, погибшей в результате холокоста, подкинули свиную голову, сообщает Bild.

По данным газеты, голову свиньи оставили перед зданием днем в пятницу, 3 января, и она пролежала там почти сутки — до полудня субботы.

Полиция расследует инцидент как подстрекательство к мятежу. В государственной канцелярии Тюрингии осудили произошедшее, назвав это «явным проявлением антисемитизма». Личности подкинувших голову не установлены.

В Париже арестовали мужчину за подготовку атак на евреев на Олимпиаде
Политика
Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

Семья еврейского купца Бернхарда Прагера, проживавшая в этом доме в Апольде, была убита в годы Второй мировой войны в нацистском концлагере Терезиенштадт.

В 2007 году была основана ассоциация Prager-Haus Apolda eV, которая занимается сохранением памяти о жизни евреев в Тюрингии и борьбой с антисемитизмом. Организация приобрела дом Прагера. На сайте Prager-Haus Apolda eV говорится, что после реставрации здание стало мемориалом и «местом обучения». Перед домом были установлены камни преткновения в память о семье Прагер.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия Холокост памятник антисемитизм евреи нацисты свинья
Материалы по теме
На еврейских футболистов берлинского «Маккаби» напали после матча
Спорт
В Берлине неизвестные осквернили памятник, посвященный депортации евреев
Политика
ЕС заявил о необычайном всплеске антисемитизма и жизни евреев в страхе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
ВСУ попытались атаковать дронами вышку связи в Запорожской областиПолитика, 19:07
Помощь тем, кто помогает: как работает новый проект для НКОТренды, 18:59
Сырский поручил усилить бригаду ВСУ «Анна Киевская» после дезертирствПолитика, 18:52
Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага о его поездке в МосквуПолитика, 18:42
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 18:39
В Германии подкинули голову свиньи к дому жертв холокостаПолитика, 18:14
«Сбер» — о рисках ведения бизнеса через личный счет физического лицаОтрасли, 18:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд Серии А в качестве тренераСпорт, 17:58
Инфекционист Минздрава рассказал, как не заразиться метапневмовирусомОбщество, 17:45
Павел Буре заявил, что хоккей без российских игроков не тотСпорт, 17:38
«Хайят Тахрир аш-Шам» заблюрила Бербок на фото со встречи в ДамаскеПолитика, 17:29
Возьмите деньгами: как эффективно мотивировать сотрудниковТренды, 17:17
Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться в серую зонуПолитика, 17:16
WP узнала количество мобилизованных украинцев в 2024 годуПолитика, 16:49