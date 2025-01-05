В Германии подкинули голову свиньи к дому жертв холокоста
В немецком городе Апольде (земля Тюрингия) к дому Прагера, который является мемориалом еврейской семье, погибшей в результате холокоста, подкинули свиную голову, сообщает Bild.
По данным газеты, голову свиньи оставили перед зданием днем в пятницу, 3 января, и она пролежала там почти сутки — до полудня субботы.
Полиция расследует инцидент как подстрекательство к мятежу. В государственной канцелярии Тюрингии осудили произошедшее, назвав это «явным проявлением антисемитизма». Личности подкинувших голову не установлены.
Семья еврейского купца Бернхарда Прагера, проживавшая в этом доме в Апольде, была убита в годы Второй мировой войны в нацистском концлагере Терезиенштадт.
В 2007 году была основана ассоциация Prager-Haus Apolda eV, которая занимается сохранением памяти о жизни евреев в Тюрингии и борьбой с антисемитизмом. Организация приобрела дом Прагера. На сайте Prager-Haus Apolda eV говорится, что после реставрации здание стало мемориалом и «местом обучения». Перед домом были установлены камни преткновения в память о семье Прагер.
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