Актер Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни

Игорь Ромащенко, кадр из сериала «Внутри убийцы» (Фото: Плюс Студия)

Умер 59-летний актер и режиссер Игорь Ромащенко. Об этом сообщил в Facebook (входят в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) его коллега — актер и кинорежиссер Михаил Богдасаров.

Ромащенко — актер, известный по таким сериалам, как «След», «Карпов» и «Мент в законе». В его фильмографии было более 100 проектов, в том числе он работал над документальным сериалом «Следствие вели».

«Бесконечно талантливый и горящий в деле! Благодарный ученик, неутомимый деятель и профессионал, готовый помочь друзьям и влюбленный в учителей и в старших коллег», — написал Богдасаров.

По его словам, последний раз они виделись с Ромащенко, когда тот приходил к его студентам.

Друг Ромащенко Павел Чернявский в разговоре с aif.ru также вспомнил о нем как о «честном, открытом требовательном человеке, который уважал и ценил коллег». По информации издания, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Актер родился 4 января 1966 года. В 1983 году он поступил в ГИТИС, также окончил Телевизионные курсы при Гостелерадио. Его специализация — режиссер-постановщик телевизионных программ (1990-1991).

В 1989-1992 годах Ромащенко служил в Московском театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. В 2014 году серия «Дело живодеров» телепрограммы «Следствие вели», над которой работал режиссер, стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Публицистическая программа «Человек и право».