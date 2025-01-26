Умерла искусствовед и автор книг об Ахматовой Татьяна Позднякова

Татьяна Позднякова (Фото: Дом-музей Б.Л. Пастернака / Youtube)

Умерла искусствовед Татьяна Позднякова, сообщил Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в котором она долгое время работала.

«25 января 2025 года, в Татьянин день, ушла наша любимая Татьяна Сергеевна Позднякова. Она автор или соавтор практически каждой книги, изданной музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме, ее голосом говорит аудиогид в ахматовской квартире», — говорится в сообщении, опубликованном на странице музея во «ВКонтакте».

«Она была совестью и душой музея, нашего музейного дружества», — отметила президент Фонда друзей музея Нина Попова.

Newsru Israel пишет, что Позднякова умерла в Израиле, где она жила последние годы. Ей было 83 года.

Позднякова участвовала в создании таких книг об Ахматовой и ее соотечественниках, как «В том доме было…», «Золотая клинопись фонарей в Фонтанке», «И это было так. Анна Ахматова и Исайя Берлин», «Дело Бронникова».