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«Калашников» разработал новые модели автоматов АК-12

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»
Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» разработал новые модели автоматов АК-12 и представит их на выставке в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба разработчика.

На смотре вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, который пройдет с 17 по 21 февраля 2025 года, можно будет увидеть укороченную модель автомата АК-12К и малогабаритную АК-12СК. В обеих используются патроны калибра 5,45 мм.

Эти автоматы «предназначены для уничтожения живой силы противника <...>, имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя», говорится в сообщении.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Автоматы разработаны под обыкновенные пули 7H6, пули повышенной пробиваемости 7Н10 и трассирующие 7Т3 и 7Т3М. Вместимость магазинов обеих моделей — по 30 патронов. Также в их комплектацию входит прибор малошумной стрельбы массой 0,8 кг при общей массе 3,4 кг у АК-12К и 3,2 кг у АК-12СК.

Автоматы раскладываются из походного положения в боевое. Длина АК-12К в боевом положении составляет 810 мм, в походном — 570 мм. У АК-12СК те же показатели составляют 750 и 500 мм соответственно.

Переоснащение Вооруженных сил России моделью АК-12 началось в 2018 году. Автомат Калашникова АК-12 входит в экипировку военнослужащего «Ратник», его обновленная модель была представлена в 2023 году.

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«Калашников» автоматы огнестрельное оружие выставка вооружений
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