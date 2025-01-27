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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке дрона на Грайворон в Белгородской области

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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по городу Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что в результате сброса взрывного устройства с дрона были повреждены частный дом, газопровод и линия электропередачи. Аварийные бригады устранили утечку газа, но часть города временно осталась без света, добавил глава региона.

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Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотниками ВСУ на Красногвардейский район области. Он отметил, что пострадавших нет. Были повреждены жилые дома, линии газо- и электроснабжения.

Этой ночью о нейтрализованных БПЛА также заявляли власти Тверской, Воронежской и Орловской областей.

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Вячеслав Гладков Грайворон Белгородская область дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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