Гладков сообщил об атаке дрона на Грайворон в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по городу Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Гладков отметил, что в результате сброса взрывного устройства с дрона были повреждены частный дом, газопровод и линия электропередачи. Аварийные бригады устранили утечку газа, но часть города временно осталась без света, добавил глава региона.
Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотниками ВСУ на Красногвардейский район области. Он отметил, что пострадавших нет. Были повреждены жилые дома, линии газо- и электроснабжения.
Этой ночью о нейтрализованных БПЛА также заявляли власти Тверской, Воронежской и Орловской областей.
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